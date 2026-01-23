Mulher que tentou matar a filha de 3 anos foi condenada e presa

Ela estava em local de difícil acesso e vai cumprir pena de 12 anos.

A Polícia Militar localizou uma mulher de 38 anos que estava com um mandado de prisão em aberto por tentativa de homicídio contra a filha, de apenas 3 anos. Ela foi encontrada em uma casa em local de difícil acesso, após oito horas de busca, na zona rural de Rio Pardo de Minas.

A PM informou que a mulher foi condenada pelo crime e se encontrava escondido em local ermo, numa casa com o atual companheiro. Ao ser abordada pelos policiais, ela não esboçou qualquer reação.

O mandado de prisão foi expedido em novembro de 2025, após condenação do Tribunal do Júri. A mulher deverá cumprir 12 anos de pena.

O caso – No ano de 2018, a mulher havia brigado com o marido, e para se vingar, tentou matar a própria filha dando um golpe com machado na cabeça da criança, de apenas 3 anos.

Após ela cometer a tentativa de homicídio, a própria acionou a polícia informando o crime. Na ocasião, ela disse que teria agido para se vingar do marido, de quem havia se separado.

Agora, após a condenação e sua captura, a condenada foi conduzida à delegacia da Polícia Civil em Taiobeiras e passa a cumprir a pena de 12 anos no sistema presidiário.

Comentários

Postar um comentário