Casal é preso por trancar filhos em casa

Crianças de 3 e 5 anos ficavam por longos períodos presos em casa.

Um homem de 34 anos e uma mulher de 27, foram presos em flagrante por abandono de incapaz pela Polícia Civil de Pedra Azul. O casal já era investigado após uma denúncia que apontava que duas crianças, de 3 e 5 anos, ficavam sozinhas na casa da família, trancadas e sem a presença de qualquer responsável. A situação, segundo a denúncia, era frequente, e os pais se ausentavam por longos períodos.

Durante a verificação, os policiais confirmaram os fatos e constataram que a criança mais velha havia sido orientada pelos próprios pais a cuidar do irmão mais novo. Os dois permaneciam confinados dentro da residência.

A equipe ficou no local até o retorno dos responsáveis e os abordaram cerca de uma hora depois. Os pais foram informados da situação e avisados de que os filhos seriam entregues ao Conselho Tutelar. As crianças foram encaminhadas para uma unidade de acolhimento.

Após os procedimentos na delegacia, o casal foi encaminhado ao sistema prisional.

Reincidentes – O Conselho Tutelar informou que já havia recebido diversas denúncias envolvendo os pais. A mãe, inclusive, havia assinado um termo de advertência.

O órgão relatou ainda que, em 15 de dezembro do ano passado, foi acionado após as mesmas crianças serem encontradas sozinhas em um quarto de uma pousada na cidade, penduradas na janela. Na ocasião, foi elaborado um relatório de notícia de fato, encaminhado à Polícia Civil, que deu início à apuração.