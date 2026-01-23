Casal é preso por trancar filhos em casa
|Crianças de 3 e 5 anos ficavam por longos períodos presos em casa.
Um
homem de 34 anos e uma mulher de 27, foram presos em flagrante por abandono de
incapaz pela Polícia Civil de Pedra Azul. O casal já era investigado após uma
denúncia que apontava que duas crianças, de 3 e 5 anos, ficavam sozinhas na
casa da família, trancadas e sem a presença de qualquer responsável. A
situação, segundo a denúncia, era frequente, e os pais se ausentavam por longos
períodos.
Durante
a verificação, os policiais confirmaram os fatos e constataram que a criança
mais velha havia sido orientada pelos próprios pais a cuidar do irmão mais
novo. Os dois permaneciam confinados dentro da residência.
A
equipe ficou no local até o retorno dos responsáveis e os abordaram cerca de
uma hora depois. Os pais foram informados da situação e avisados de que os
filhos seriam entregues ao Conselho Tutelar. As crianças foram encaminhadas
para uma unidade de acolhimento.
Após
os procedimentos na delegacia, o casal foi encaminhado ao sistema prisional.
Reincidentes – O Conselho Tutelar
informou que já havia recebido diversas denúncias envolvendo os pais. A mãe,
inclusive, havia assinado um termo de advertência.
O
órgão relatou ainda que, em 15 de dezembro do ano passado, foi acionado após as
mesmas crianças serem encontradas sozinhas em um quarto de uma pousada na
cidade, penduradas na janela. Na ocasião, foi elaborado um relatório de notícia
de fato, encaminhado à Polícia Civil, que deu início à apuração.
