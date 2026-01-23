Ônibus que tombou na BR-251 foi multado 30 vezes no último ano

“Veículo apresentava problemas nos freios durante toda a viagem”, diz passageiro.

Na tarde desta quinta (22/01) os corpos das cinco pessoas que morreram no acidente na BR-251, na Serra de Francisco Sá, foram identificados e liberados para retiradas pelos familiares no Posto Médico Legal de Montes Claros.

A Polícia Civil divulgou apenas o sexo e a idade das vítimas: uma bebê de um ano e sete meses, uma mulher de 19 anos e três homens de 21, 25 e 43 anos.

A Polícia Rodoviária Federal confirmou que a falha nos freios realmente pode ter sido a causa do acidente. O ônibus seguia sentido Salinas/Montes Claros, quando apresentou problemas no sistema de frenagem ao descer a Serra de Francisco Sá, momento em que estava sob chuvisco. Quase no final da descida, o veículo saiu da pista e tombou. Leia matéria do acidente aqui.

O ajudante de eletricista Enthony da Silva, passageiro do ônibus declarou à imprensa que o ônibus vinha apresentava falhas durante toda a viagem. “Eles não tiveram o comprometimento de parar o ônibus para resolver o problema. Eles pararam ontem na hora do almoço e só mexeram nos pneus. Quando chegou aqui na Serra o ônibus perdeu o freio total”, relatou o passageiro.

A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) informou que o ônibus da empresa Dinho Turismo não possuía autorização da Agência para a realização de transporte rodoviário interestadual de passageiros, e, inclusive, o veículo foi autuado aproximadamente 30 vezes no último ano, 25 delas por evasão de postos de pesagem. As outras cinco multas estão relacionadas ao transporte rodoviário de passageiros, incluindo irregularidades em equipamentos obrigatórios e a realização de transporte sem a devida autorização.

Até a noite desta quinta (22), sete vítimas do acidente permanecem internadas em hospitais de Montes claros, sendo que um rapaz de 23 anos está em estado grave, respirando com a ajuda de aparelhos. Os outros estão estáveis.