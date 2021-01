Hospital de Taiobeiras tem ótima reserva de oxigênio

Sistema é informatizado e ainda existem cilindros para reposição em caso de defeito

Mesmo com apenas 33 mil habitantes e um público-alvo de 200 mil pessoas, o Hospital Santo Antônio, de Taiobeiras, não corre o risco de conviver com o caos visto em Manaus, capital do estado do Amazonas, onde acabou o estoque de oxigênio e várias pessoas com Covid-19 morreram asfixiadas.

Folha Regional apurou que o hospital taiobeirense possui um moderno tanque com capacidade de 5.000 metros cúbicos de oxigênio (foto abaixo), e o fornecedor mantém abastecimento conforme a demanda, que é controlada por um sistema informatizado. “O tanque possui um equipamento que está conectado à central de nosso fornecedor, com isso, quando a capacidade do tanque atinge 45%, automaticamente essa informação vai para central do fornecedor que vem fazer a reposição do oxigênio”, informa nota enviada pela Assessoria de Comunicação do Hospital.

Com esse sistema, o Santo Antônio nunca opera com capacidade de oxigênio abaixo de 35% no tanque. “Esse é o limite para a reposição. Além disso, temos uma reserva de cilindros que já está ligada à rede, caso algum problema aconteça com a distribuição do tanque”, detalha a nota.

Antes da pandemia, o consumo médio mensal de oxigênio no Santo Antônio era de 5.200 metros cúbicos e a reposição era a cada 15 dias. Desde o último mês de dezembro, com o avanço da pandemia em Taiobeiras e região, o consumo médio mensal passou para 7.800 metros cúbicos, e a reposição vem sendo feita a cada 10 dias, pois foi aumentada também a distribuição de oxigênio no Pronto Socorro, que ganhou oito novos pontos.

O diretor do hospital, Dr. Nikolas Bastos, disse à Folha Regional que o abastecimento de oxigênio é tranquilo. “Nosso tanque de armazenamento é grande, e a empresa fornecedora tem condições de abastecer mais vezes além do normal. Só uma piora muito grande no quadro da pandemia para termos problemas com isso”, disse.