Minas recebe 561.120 doses da vacina Coronavac

Veículo Prisma ficou destruído. Dentre as vítimas, estão mãe e filha de 11 anos Por André Viana Na tarde de terça (12/01), por volta das 16 horas, aconteceu mais uma tragédia na BR-251. Dessa vez no KM 506, entre Francisco Sá e Montes Claros, próximo ao trevo de Janaúba. Os bombeiros informaram à Folha Regional que aconteceu uma colisão frontal entre um veículo Prisma e um caminhão. Testemunhas relatam que o condutor do veículo perdeu o controle da direção, invadiu a contramão e se chocou com o caminhão, que vinha no sentido contrário. O Prisma ficou totalmente destruído. O taxi estava com cinco pessoas e todas ficaram presas nas ferragens, morrendo no local. O taxista, conhecido por Robertão, tinha 52 anos, já o passageiro no banco da frente tinha 40 anos. No banco traseiro havia três mulheres de 42, 34 e 11 anos, dentre elas mãe e filha. Todas as vítimas são de Francisco Sá. " O acidente foi em uma reta, de dia e com o tempo bom. Um fator determinante foi o excesso da veloci