Combustíveis vão subir ainda mais em Minas

Governo Zema elevou o preço de referência sobre o qual incide o ICMS

Parece mentira, mas no próximo dia 1º de abril (Dia da Mentira), o governo de Minas irá aumentar o preço de referência do combustível no Estado, que serve de base para o cálculo do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). Isso representa aumento dos impostos e o governo mineiro vai arrecadar mais com os combustíveis. Resultado: a gasolina ficará ainda mais cara.

Segundo o Minaspetro, entidade que representa os postos de combustíveis, o preço de referência na gasolina será reajustado em 14,6%. No caso do diesel, o acréscimo no preço de referência será de 8,9%, já o etanol aumentará 26,4%.

O reajuste não se trata de um aumento de alíquota no ICMS, mas de uma atualização do preço base do produto sobre qual incide a alíquota do imposto.

A Secretaria de Estado de Fazenda informou que a mudança no preço médio do combustível é um procedimento adotado periodicamente por todos os Estados e destacou que leva em consideração o levantamento feito mensalmente nas notas fiscais emitidas por 4.272 postos revendedores distribuídos em todos os municípios mineiros. “O resultado obtido na pesquisa é, na prática, uma atualização da média do preço cobrado ao consumidor final nas bombas, que é usada como base de cálculo para o imposto”, informou.