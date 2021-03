Sindicato de Montezuma convoca eleições para nova Diretoria

Aprovação de protocolo teve apoio do Hospital e da Secretaria de Saúde Uma Comissão criada pelo prefeito Denerval Cruz, de Taiobeiras, aprovou o protocolo de retorno presencial às aulas no município. Os membros da Comissão ignoraram a falta de testagens, de vacinas e as reivindicações dos professores, que querem ser vacinados para retornar ao trabalho. Conforme o protocolo aprovado na Comissão, as aulas poderão retornar a partir do dia 15 de março nas escolas municipais e particulares de Taiobeiras. Para isso, será preciso adequações às normas sanitárias contidas no protocolo, que prevê ensino híbrido, incluindo a modalidade presencial associada à modalidade remota. A aprovação do protocolo será submetida à aprovação do prefeito Denerval, que não noite de quarta (03) demonstrou à Folha Regional muita preocupação com a pandemia em Taiobeiras e, inclusive, anunciou que irá retomar as restrições na cidade. O representante do Sind-UTE – sindicato dos professores da rede estadual, Lev