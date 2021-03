Salinas registra quatro mortes em cinco dias

Cidade soma 30 óbitos na pandemia. Hoje são 157 infectados, 12 estão internados

Nesta quinta (25/03) a Secretaria de Saúde de Salinas comunicou mais duas mortes em decorrência da Covid-19 no município. Tratam-se de dois idosos. Uma mulher de 85 anos, sem comorbidades e um homem com a mesma idade, mas com comorbidades.

Com isso, Salinas registra quatro óbitos em cinco dias, sem contar o óbito do bancário Norival, de 64 anos, que morreu em hospital de Montes Claros. Ele é salinense, mas o óbito deverá ser registrado em Almenara, onde estava trabalhando na agência do Banco do Nordeste. No domingo (21) morreu uma idosa de 76 anos e na segunda (22) morreu outra idosa de 80 anos. Agora, a cidade acumula 30 óbitos na pandemia, o maior número entre as cidades do Alto Rio Pardo.

No hospital, são 15 pessoas internadas, nove em leitos de UTI e seis em leitos clínicos. Dentre os internados, 12 são salinenses.

Em relação a vacinação, Salinas vem imunizando nessa semana os idosos da faixa etária de 75 a 78 anos. Também nesta semana, a Administração Municipal inaugurou o Centro de Referência ao atendimento do Coronavírus, que funciona no PSF Floresta e visa melhorar os atendimentos iniciais para as pessoas com sintomas da doença.