Carga roubada na BR-251 é recuperada em Medina
|Oito bandidos atiraram em caminhão e fizeram o motorista de refém.
Dois
dias após o roubo, a Polícia Civil recuperou uma carga, composta por fardos de
açúcar, óleo vegetal e ração para gado, em Medina. O crime ocorreu na madrugada
da última quarta-feira (21/01).
Conforme
registrado, na ocasião, o caminhão transitava na BR-151, quando foi
interceptado por dois carros, ocupados por oito indivíduos, que efetuaram
disparos de arma de fogo. O veículo foi tomado pelos suspeitos, e a vítima
mantida refém até o amanhecer do dia, sendo abandonada em uma estrada vicinal.
O
caminhão foi deixado entre os municípios de Medina e Itaobim, com o
compartimento de carga vazio.
Durante
levantamentos da equipe da Delegacia Regional em Pedra Azul para apurar outro
roubo de caminhão e carga subtraídos, também na última semana, os policiais
civis localizaram, na última sexta (23), em uma área de mata, o material que
havia sido subtraído no dia 21.
A
carga apreendida foi restituída à vítima, e as investigações prosseguem pela
Delegacia de Polícia Civil em Medina, visando à apuração completa dos fatos e à
responsabilização dos envolvidos.
