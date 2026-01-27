Carga roubada na BR-251 é recuperada em Medina

Oito bandidos atiraram em caminhão e fizeram o motorista de refém.

Dois dias após o roubo, a Polícia Civil recuperou uma carga, composta por fardos de açúcar, óleo vegetal e ração para gado, em Medina. O crime ocorreu na madrugada da última quarta-feira (21/01).

Conforme registrado, na ocasião, o caminhão transitava na BR-151, quando foi interceptado por dois carros, ocupados por oito indivíduos, que efetuaram disparos de arma de fogo. O veículo foi tomado pelos suspeitos, e a vítima mantida refém até o amanhecer do dia, sendo abandonada em uma estrada vicinal.

O caminhão foi deixado entre os municípios de Medina e Itaobim, com o compartimento de carga vazio.

Durante levantamentos da equipe da Delegacia Regional em Pedra Azul para apurar outro roubo de caminhão e carga subtraídos, também na última semana, os policiais civis localizaram, na última sexta (23), em uma área de mata, o material que havia sido subtraído no dia 21.

A carga apreendida foi restituída à vítima, e as investigações prosseguem pela Delegacia de Polícia Civil em Medina, visando à apuração completa dos fatos e à responsabilização dos envolvidos.