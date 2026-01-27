Cavaleiro morto em atropelamento após cavalgada foi sepultado nesta terça (27)
Na
manhã desta terça (27/01) os familiares e amigos do cavaleiro Narciso fizeram o
sepultamento do corpo sob muita comoção e sensação de injustiça.
Narciso
e seu amigo Lucas tinham participado de uma cavalgada na comunidade de
Cantinho no último domingo (25) e quando retornavam para casa foram atropelados
por um veículo Gol, cor branca.
Narciso
e seu cavalo morreram no local do acidente. Lucas e o outro cavalo ficaram
feridos.
Testemunhas
relataram ao Jornal Folha Regional que o motorista estava embriagado e teria
evadido do local com a ajuda do irmão, deixando o carro no local. Desde então, o motorista está desaparecido.
O
atropelamento chocou a comunidade, pois Narciso era um homem muito simples e
muito querido por todos.
Moradores
fizeram contato com a Folha Regional para relatar tristeza com o caso. “Se fosse um rico num
cavalo de raça até helicóptero tinha rodado a região pra encontrar o
atropelador, mas como foi um pobre que morreu, ninguém se mobiliza”, relata um
leitor revoltado.
Outro
leitor informou à Folha Regional que o motorista embriagado teria se escondido
no povoado de Mirandópolis, em Taiobeiras, para fugir do flagrante.
A reportagem ligou na delegacia de Salinas para apurar o andamento da investigação, mas a atendente informou que o delegado está de férias. Quem está respondendo por Salinas é o delegado de São João do Paraíso.
A reportagem acionou a Assessoria de Imprensa da Polícia Civil, que informou à Folha Regional que o condutor do veículo se apresentou na delegacia em Salinas, acompanhado de seus advogados, para prestar esclarecimentos sobre o ocorrido. Como não se encontrava mais em estado de flagrante, o suspeito foi ouvido e responderá em liberdade pelo crime de homicídio culposo no trânsito.
|Veículo Gol ficou com a frente destruído com o impacto.
