Cavaleiro morto em atropelamento após cavalgada foi sepultado nesta terça (27)

Narciso é enterrado com enorme sensação de injustiça.

Na manhã desta terça (27/01) os familiares e amigos do cavaleiro Narciso fizeram o sepultamento do corpo sob muita comoção e sensação de injustiça.

Narciso e seu amigo Lucas tinham participado de uma cavalgada na comunidade de Cantinho no último domingo (25) e quando retornavam para casa foram atropelados por um veículo Gol, cor branca.

Narciso e seu cavalo morreram no local do acidente. Lucas e o outro cavalo ficaram feridos.

Testemunhas relataram ao Jornal Folha Regional que o motorista estava embriagado e teria evadido do local com a ajuda do irmão, deixando o carro no local. Desde então, o motorista está desaparecido.

O atropelamento chocou a comunidade, pois Narciso era um homem muito simples e muito querido por todos.

Moradores fizeram contato com a Folha Regional para relatar tristeza com o caso. “Se fosse um rico num cavalo de raça até helicóptero tinha rodado a região pra encontrar o atropelador, mas como foi um pobre que morreu, ninguém se mobiliza”, relata um leitor revoltado.

Outro leitor informou à Folha Regional que o motorista embriagado teria se escondido no povoado de Mirandópolis, em Taiobeiras, para fugir do flagrante.

A reportagem ligou na delegacia de Salinas para apurar o andamento da investigação, mas a atendente informou que o delegado está de férias. Quem está respondendo por Salinas é o delegado de São João do Paraíso.

A reportagem acionou a Assessoria de Imprensa da Polícia Civil, que informou à Folha Regional que o condutor do veículo se apresentou na delegacia em Salinas, acompanhado de seus advogados, para prestar esclarecimentos sobre o ocorrido. Como não se encontrava mais em estado de flagrante, o suspeito foi ouvido e responderá em liberdade pelo crime de homicídio culposo no trânsito.