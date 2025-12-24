Arlen Santiago conduz ano de atuação intensa na Comissão de Saúde da ALMG

Presidente da Comissão de Saúde da Assembleia, deputado estadual Arlen Santiago. Foto: Henrique Chendes.

O ano de 2025 marcou intensa atuação da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG). Sob a presidência do deputado Arlen Santiago, o colegiado promoveu debates estratégicos, aproximou o parlamento das demandas regionais e reforçou o compromisso com o acesso, a qualidade e a fiscalização das políticas públicas de saúde.

A abertura oficial dos trabalhos ocorreu em fevereiro, na 1ª Reunião Especial, quando o parlamentar foi eleito presidente e Doutor Wilson Batista, vice-presidente. Ficou definido que as reuniões ordinárias ocorreriam às quartas-feiras, às 10h.

A primeira grande agenda à frente da comissão ocorreu em Bocaiuva, em março, durante a 2ª Reunião Extraordinária, requerida pelo presidente, para discutir a implantação de leitos de CTI no Hospital Dr. Gil Alves, uma demanda urgente da microrregião. O Deputado reforçou que o município não pode mais se manter sem o serviço e mobilizou autoridades e lideranças para avançar na solução.

Ao longo do ano, a comissão liderou debates sobre autonomia médica, qualidade dos cursos de medicina e execução orçamentária da Secretaria de Estado de Saúde, cobrando ações mais efetivas. Entre as prioridades, destacaram-se a expansão da atenção básica, o aumento das cirurgias eletivas e o enfrentamento das síndromes respiratórias.

Entre os temas de destaque esteve a audiência sobre a realização de mamografia a partir dos 40 anos, proposta pelo presidente da comissão, que defendeu a medida como fundamental para reduzir a mortalidade por câncer de mama. Também foi conduzida discussão sobre o avanço da doença de Chagas no Norte de Minas, com acompanhamento permanente do tema.

Outro ponto forte do ano foi a audiência realizada no Hospital Universitário Clemente de Faria (HUCF), em Montes Claros, também fruto de requerimento do presidente. O encontro discutiu a PEC 42/24, de autoria coletiva, que pretende permitir o envio direto de emendas parlamentares ao HUCF. A proposta mobilizou gestores, servidores e lideranças regionais e foi destacada pelo parlamentar como uma das mais importantes para corrigir distorções no financiamento hospitalar.

A comissão ainda acompanhou debates sobre oncologia, diabetes tipo 1, suporte básico à vida, violência contra profissionais de saúde, SAMU, doenças dermatológicas e políticas de prevenção.

A última audiência pública do ano tratou da repactuação da cardiologia em Sete Lagoas, defendendo a manutenção e o fortalecimento do serviço de excelência do Hospital Nossa Senhora das Graças, com a garantia de que o futuro Hospital Regional atuará apenas de forma complementar, sem prejuízo à população.

Ao encerrar a retrospectiva das atividades do ano, o deputado Arlen Santiago destacou a importância do trabalho realizado e reforçou o compromisso do colegiado com a saúde pública mineira. “Encerramos 2025 com muito trabalho realizado e avanços importantes para a saúde dos mineiros. Ouvimos as regiões, enfrentamos debates urgentes e buscamos soluções para demandas históricas. Defendemos a modernização da regulação do SUS e o fortalecimento do Hospital Universitário de Montes Claros. Agradeço a todos que contribuíram para esse ano produtivo e reafirmo nosso compromisso de seguir, em 2026, fiscalizando, propondo e trabalhando por uma saúde pública mais justa e eficiente para toda Minas Gerais”, concluiu.