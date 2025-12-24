Perseguição em rodovia termina com dois presos

Policiais encontraram 80 comprimidos de ecstasy, LSD e maconha com os autores.









Uma ação da Polícia Militar Rodoviária resultou na apreensão de drogas sintéticas e maconha após uma perseguição na LMG-629, trecho entre Taiobeiras e Rio Pardo de Minas.

A equipe da Polícia Rodoviária fazia fiscalização de rotina, quando desconfiou do motorista de um veículo que, ao perceber a barreira policial, fez uma manobra brusca, parou às margens da rodovia e retornou em um ponto proibido.

Logo depois, o passageiro arremessou um objeto pela janela.

Ao tentarem a abordagem com sinais sonoros e luminosos, os militares foram surpreendidos pela fuga do condutor, que seguiu em alta velocidade e realizou ultrapassagens em local proibido.

Após alguns quilômetros de acompanhamento, o carro foi interceptado na entrada de uma fazenda.

Durante a revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado com o motorista, de 30 anos, nem com o passageiro, de 21. No entanto, em buscas às margens da rodovia, os policiais localizaram uma sacola contendo cerca de 80 comprimidos de ecstasy e LSD, além de uma porção de maconha.

Os dois suspeitos foram presos em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Eles foram encaminhados à delegacia da Polícia Civil. O veículo foi apreendido e, segundo os policiais, o condutor já possui cinco registros anteriores por tráfico de entorpecentes.