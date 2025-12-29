Os números do Governo Federal em Minas

Saiba quais são os programas, obras e ações que chegaram ao estado em 2025.

É corriqueiro o governador Romeu Zema e os prefeitos mineiros esconderem as ações do Governo Federal com o intuito de ficarem como “pais” das ações, fato que já levou o presidente Lula a cobrar seus ministros publicamente. “É preciso que o povo saiba o que acontece neste país”, disse Lula.

Em levantamento feito pela Folha Regional, uma das ações do Governo Federal no estado são os 2,2 milhões de mineiros que deixaram a situação de pobreza, somados a geração de 442 mil empregos formais, números que ajudaram o Brasil a sair do mapa da fome.

Na infraestrutura, são obras em rodovias, como a duplicação da BR-381 e 1.360 obras e ações, como creches, escolas em tempo integral, abastecimento de água, obras de contenção de encostas e drenagem para prevenção de desastres. No programa ‘Minha Casa, Minha Vida’, já foram entregues em Minas Gerais casa própria a 86,2 mil famílias e a meta é chegar à 158 mil famílias em 2027.

Na saúde, o destaque é o programa ‘Mais Médicos’, que dobrou em Minas. Atualmente são mais de 2,3 mil profissionais cuidando da população, além da retomada da produção de insulina no Brasil, no município de Nova Lima, além de número recorde de cirurgias pelo SUS e 3,6 milhões de mineiros atendidos com a gratuidade de medicamentos com o Farmácia Popular.

Na educação, Minas está ganhando sete novos campi de institutos federais (Belo Horizonte, Bom Despacho, Itajubá, João Monlevade, Minas Novas, São João Nepomuceno e Sete Lagoas) e 1 campus de ensino superior (Ipatinga), o que vai gerar 14 mil novas vagas de ensino técnico e superior. No programa ‘Pé-de-Meia’ são 353 mil estudantes mineiros beneficiados.

Já com a isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil, o governo informa que 1,5 milhão de contribuintes mineiros deixarão de pagar o imposto em 2026.