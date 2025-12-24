Bairros de Rio Pardo de Minas estão sem água há 3 dias

Problema é com a encanação até a estação de tratamento.

Moradores de bairros de Rio Pardo de Minas estão revoltados com a Copasa. Em plena véspera de Natal, muitos estão sem abastecimento de água há três dias, gerando intensas reclamações.

Folha Regional tentou falar com a gerência da companhia na cidade, mas o telefone não foi atendido e, até então, não houve resposta às mensagens, mesmo tendo sido visualizadas. A falta de explicações aos consumidores aumenta, ainda mais, a revolta na cidade.

A reportagem conversou com o vice-prefeito Davitt Bastos sobre a situação. “Realmente, a Copasa não presta explicações oficiais e isso gera um desgaste enorme”, lamentou o vice-prefeito.

Ao procurar explicações, o vice-prefeito Davitt descobriu que durante obras realizadas em um novo bairro, na estrada de acesso à Serra Nova, as máquinas quebraram a rede principal, que leva água até aos reservatórios da Copasa. “Além de demorar a identificar o problema, os funcionários da Copasa tiveram dificuldades em encontrar uma solução rápida”, explicou o vice-prefeito.

Os reparos foram iniciados ontem (terça-feira 23) e devem ser concluídos nas próximas horas. Posteriormente, a abastecimento da cidade deve ser restabelecimento gradativamente, pois a grande maioria dos reservatórios estão vazios, ou seja: muitos riopardenses vão passar o Natal sem água.