Bairros de Rio Pardo de Minas estão sem água há 3 dias
|Problema é com a encanação até a estação de tratamento.
Moradores
de bairros de Rio Pardo de Minas estão revoltados com a Copasa. Em plena
véspera de Natal, muitos estão sem abastecimento de água há três dias, gerando
intensas reclamações.
Folha
Regional tentou falar com a gerência da companhia na cidade, mas o telefone não
foi atendido e, até então, não houve resposta às mensagens, mesmo tendo sido visualizadas. A falta
de explicações aos consumidores aumenta, ainda mais, a revolta na cidade.
A
reportagem conversou com o vice-prefeito Davitt Bastos sobre a situação. “Realmente,
a Copasa não presta explicações oficiais e isso gera um desgaste enorme”,
lamentou o vice-prefeito.
Ao
procurar explicações, o vice-prefeito Davitt descobriu que durante obras realizadas
em um novo bairro, na estrada de acesso à Serra Nova, as máquinas quebraram a
rede principal, que leva água até aos reservatórios da Copasa. “Além de demorar a identificar o
problema, os funcionários da Copasa tiveram dificuldades em encontrar uma
solução rápida”, explicou o vice-prefeito.
Os reparos foram iniciados ontem (terça-feira 23) e devem ser concluídos nas próximas horas. Posteriormente, a abastecimento da cidade deve ser restabelecimento gradativamente, pois a grande maioria dos reservatórios estão vazios, ou seja: muitos riopardenses vão passar o Natal sem água.
